رسميًّا.. بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر مساند

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رسميًّا.. بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر مساند
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أديس أبابا، اليوم الأربعاء، عن بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية.
وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي: إنها شرعت بداية من أمس الثلاثاء في منح التأشيرات عبر نظام “مساند”.
وأكدت السفارة أن نظام “مساند” هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة في تنفيذ التأشيرات، وذلك بناءً على الاتفاقية بين السلطات المختصة في المملكة وإثيوبيا.
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