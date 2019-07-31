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شكرا لقرائتكم سفير المملكة لدى باكستان يحتفي بوزير الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفير المملكة لدى باكستان يحتفي بوزير الإعلام
متابعات الخليج 365 - واس
أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، الليلة الماضية، حفل استقبال في البيت السعودي بإسلام آباد، تكريماً لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الذي يزور باكستان حالياً.
حضر الحفل الوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام، وعدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية الباكستانية، والملاحق ومديرو المكاتب بسفارة المملكة العربية السعودية.
وكان معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، قد التقى اليوم، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية والعريقة مع المملكة العربية السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.
وأشاد معاليه بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق بين المملكة وباكستان يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها لباكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.
من جانبه أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام.
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