شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصال عزاء من أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نيوم)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.