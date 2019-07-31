شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

يستعد الاتحاد السعودي للهجن لإطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية غداً (الخميس)، في حديقة الملك فيصل بالطائف التي تشهد استعدادات مُكثّفة هذه الأيام.

وتمتد أعمال التطوير إلى جميع مساحات الحديقة من سفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تشجير، فيما تم استحداث بوابة رئيسية وصالات للعروض الجديدة التي تشهدها الطائف لأول مرة.

وتتخطى فعاليات مهرجان الهجن حاجز الـ20 فعالية متنوعة، منها المتحف الذي يستعرض أكبر مُجسّم للهجن، وسيعلن تسجيله في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية خلال انطلاق الفعاليات، بالإضافة للسوق الشعبي الذي يضم 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكاوي والقصائد عن الهجن وتاريخها.

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وسيجد زائر المهرجان الفنون التشكيلية من معارض ومنحوتات ومراسم للطفل، تتخللها معزوفات كاملة على الطبول، فضلاً عن العرض الماسي، وعروض النار، والعروض المتجوّلة، والعزف على البيانو من ارتفاع 5 أمتار، وعروض الليزر، وفرقة المستحيل، والعروض الفنية، فيما خُصصت مدينة للسيرك والعروض البهلوانية والترفيهية للأسر، ومنطقة الترفيه والتحديات الرياضية المتنوعة.

ويُتابع رئيس هيئة الرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن كثب تفاصيل المهرجان، بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية ويؤصِّل الموروث وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لاتحاد الهجن صالح العنزي، أن مهرجان ولي العهد يضم 439 شوطاً، تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطاً، فيما ستكون أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاً، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً.

وأشار العنزي إلى أن المهرجان حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية.