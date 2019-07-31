تعرف على عدد الدول التي طبقت مبادرة طريق مكة هذا العام

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه ارتفع عدد الدول التي يتم تطبيق إجراءات مبادرة طريق مكة في مطارات من دولتين ماليزيا وإندونيسيا في موسم حج 1439هـ إلى 5 دول بموسم حج 1440هـ بإنضمام تونس وباكستان وبنجلاديش للمبادرة.

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه ارتفع عدد الدول التي يتم تطبيق إجراءات مبادرة طريق مكة في مطارات من دولتين ماليزيا وإندونيسيا في موسم حج 1439هـ إلى 5 دول بموسم حج 1440هـ بإنضمام تونس وباكستان وبنجلاديش للمبادرة.

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