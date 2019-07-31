شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري ’’مروع’’ يودي بحياة قيادات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات .. والأمين العام في حالة حرجة..(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب القيادي الجنوبي، حامد لملس، أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات وقتل اثنين من قيادات المجلس بحادث مروري حدث وهم في الطريق إلى محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.



ونعى المجلس الانتقالي الجنوبي، مقتل القيادي ناصر أحمد البابكري، عضو الجمعية الوطنية للمجلس، وحسن خميس علي المرزقي، نائب رئيس الدائرة الأمنية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، الذين قتلا في الحادث الذي وقع في منطقة عرقة بمديرية رضوم بشبوة.

ولم يتطرق المجلس الانتقالي في بيانه إلى إصابة لملس، واكتفى بنعي "البابكري والمرزقي"، إلا أن مصادر قالت إن لملس أصيب أيضا في الحادث، والذي أصيب فيه أيضا الإعلامي الجنوبي عبدالرحمن المحضار.