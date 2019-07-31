شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أمير قطر يعلن ‘‘كسر الحصار’’ وطائرات بلاده تحلق في سماء السعودية .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الطائرات القطرية ستحلق "قريبا" فوق كل الأجواء، متحدثا عن كسر "الحصار" المفروض على قطر.

وقال الشيخ خليفة، في تغريدة مقتضبة نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه في موقع "تويتر": "نجحنا في محاصرة الحصار، وطائراتنا قريبا فوق كل الأجواء".

تصريح شقيق أمير قطر يأتي بعد أن أعلنت سلطاتها، أمس الاثنين، عن تقديم مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على خلفية الأزمة الخليجية وما تبعها من حظر الطيران القطري بأجواء تلك الدول