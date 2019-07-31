شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين في السعودية .. عقوبة قاسية لمن يمارس هذا الفعل في ‘‘الحمام’’ و25 ألف ريال غرامة (صورة+تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي اعتمده وزير العمل السعودي، أن غرامات عدم الالتزام بالقرار تصل إلى 25 ألف ريال.

وأوضح أن القرار يشمل كافة المنشآت التابعة لنظام العمل في جميع أماكن العمل، من قاعات ومكاتب ومصانع ومستودعات وغرف الطعام والمصاعد ودورات المياه والممرات المؤدية لأماكن العمل ووسائل النقل المستخدمة في العمل.

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ووضع الدليل عدة اشتراطات في حال وضع مساحة مخصصة للتدخين، ومنها أن تكون في الهواء الطلق وبسقف من الأعلى وتبعد 15 مترا عن منافذ الدخول والخروج، ويُلتزم بعدم توفير أي خدمات من الطعام والشراب أو وسائل التسلية أو التكييف.

وتُطبق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار كالتالي: