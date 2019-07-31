شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوجه باستضافة ‘‘عيدروس’’ والأخير يصل إلى جدة .. شاهد من كان في استقباله (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، صباح اليوم (الأربعاء)، المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري (130 عاماً) الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وكان في استقباله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي عبد المجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطاني، ومدير العلاقات العامة بمطار الملك عبد العزيز الدولي تركي الذيب.

وأعرب المعمر الإندنوسي وأسرته وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ وصولهم أرض الحرمين الشريفين.

وأوضحت سيتي رحيلا ابنة المعمر الإندنوسي، أن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج لبيت الله الحرام، مشيرة إلى أن استقبال الحجاج بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية التي تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول.

