شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل مصرع الجبواني قبل قليل بطريقة مروعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قياديان مواليين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا مصرعهما في حادث مروري في محافظة شبوة وهما القيادي بالامانة العامة للمجلس حسن الجبواني و ناصر البابكري العولقي عضو الجمعية الوطنية

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