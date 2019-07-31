رسميا.. بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أديس أبابا، اليوم الأربعاء، عن بدء إصدار تأشيرات العمالة الأثيوبية. وأوضحت أنها شرعت بداية من أمس الثلاثاء في منح التأشيرات عبر نظام “مساند”.

وأكدت السفارة أن نظام “مساند” هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة في تنفيذ التأشيرات، وذلك بناء على الاتفاقية بين السلطات المختصة في المملكة وإثيوبيا. وكانت مصادر قد أشارت إلى أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوماً، وستكون سهلة وسريعة؛ نظراً لوجود 600 مكتب للتعاقدات، لافتة إلى أن العمالة المنزلية الإثيوبية قادرة على سد العجز بعد أن أعربت أديس أبابا عن استعدادها لتوفير العدد المطلوب.