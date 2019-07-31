كشف صاحب حساب “جنوب السرة” موالي قطر والإخوان

توصلت السلطات الكويتية إلى هوية صاحب حساب «جنوب السرة» على موقع «تويتر» والمعروف بتغريداته المثيرة للجدل، بينما تلاحقه اتهامات تأييد قطر وجماعة الإخوان الإرهابية. ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية، نجحت المباحث الإلكترونية بالتعرف على مسيء الأدب إثر تلقي النيابة العامة قضية مرفوعة ضد صاحب الحساب، ما يفتح الباب أمام قضايا عدة سابقة مرفوعة ضده، فضلا عن أخرى سيبادر متضررون برفعها بعد التعرف على هويته، مؤكدة أنه موجود في لندن منذ بداية 2018، ومن المتوقع تعميم اسمه ووضعه على قائمة المطلوبين ليتم ضبطه فور عودته للبلاد.

يأتي ذلك تزامنا مع كشف المغرد «عتيج المسيان» الموالي أيضا لقطر والإخوان، والمعروف بإساءته للسعودية والإمارات، فيما قضت النيابة العامة بحبسه في السجن المركزي الكويتي 21 يوما على ذمة التحقيق، إثر ثبوت إساءته للسعودية والإمارات والدفاع عن قطر، ويؤكد متداولون كويتيون أن صاحب الحساب يتلقى أموالا من الدوحة، كما اعترف قطريون عدة بعلاقته المشبوهة بالنظام في بلادهم.