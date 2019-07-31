صور.. أمير الحدود الشمالية يسلّم الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين

سلّم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مقر الإمارة اليوم الأربعاء، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي التي تمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة.

وقال أمير الحدود الشمالية إن تسليم هذه الوحدات يُعتبر من ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة. يُذكر أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.

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