مستشفيات المملكة تُجري 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة للحجاج

بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الثامن والعشرين منه 134 ألفًا و605 حجاج وحاجات.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 683 عملية غسيل كلوي، و35 عملية منظار، و219 عملية جراحية مختلفة، فيما أدخل 1024 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة، و16 حالة إرهاق حراري.

وقد هيأت «الصحة» لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك بتجهيز 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، فيما يشارك 30 ألفًا من منسوبي «الصحة» في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى 5 آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت «الصحة» 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.