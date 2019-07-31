«صحة الرياض» ترفع جاهزية مرافقها على مسار طريق الحجاج

رفعت «صحة الرياض» جاهزية مرافقها، الواقعة على مسار طرق الحجاج، ويأتي هذا في إطار خطة وزارة الصحة لموسم حج هذا العام.

وفي هذا السياق، وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، على عدد من هذه المرافق للتأكد من جاهزيتها.

وخلال جولة قام بها التويجري، تفقد المرافق الصحية التي تخدم ضيوف الرحمن، ومنها مركز صحي «أم الجماجم»، ومستشفى «الأرطاوية» ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى شقراء العام، حيث تجول داخل هذه المرافق واستعرض الخدمات التي تقدّمها الصحة لمراجعيها، وعلى استعدادات هذه المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة، وقد رافق التويجري، في هذه الجولة المساعد للطب العلاجي الدكتور سطام الشيحة وعدد من المسؤولين .

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة، حتى مغادرتهم، انطلاقاً من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بالشكل الذي يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.