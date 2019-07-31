قرقاش: الصف السعودي الإماراتي راسخ ويستحيل شقه

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، استحالة شقّ الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات».

وأكد قرقاش: «الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات».

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وتابع: «وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها».

وأضاف: «ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».

وفي تغريدة أخرى، قال قرقاش: «يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟.. وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل، أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلًا ونهارًا».