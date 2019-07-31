خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس «المجلس الانتقالي» السوداني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، معربًا عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة، وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد، رحمه الله.