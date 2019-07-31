بالصور.. أمير الجوف يزور حاجة عراقية تعرضت لذبحة صدرية

زار الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.

واطمأن أمير المنطقة على صحة الحاجة العراقية، كما استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، التفاصيل عن حالتها؛ حيث تعرضت لذبحة قلبية، أُدخلت على إثرها لمركز القلب، وتم تركيب دعامة الشرايين التاجية، داعيًّا الله لها بالشفاء العاجل.

ووجَه أمير منطقة الجوف بتقديم أفضل الخدمات للحاجة العراقية، حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة، فيما أعربت الحاجة العراقية عن شكرها لأمير المنطقة وجميع الجهات التي باشرت حالتها، وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة.