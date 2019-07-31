«الشؤون البلدية» تجند أكثر من 23 ألف موظف لخدمة ضيوف الرحمن

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اكتمال كافة الترتيبات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تضم جميع الأجهزة الحكومية، ووفق خطة متكاملة تُسخّر كافة إمكانياتها المادية والبشرية والأمنية لخدمة ضيوف الرحمن من حجّاج ومعتمرين وزائرين، وتوفير أقصى درجات الأمن والراحة والمحافظة على الصحة، إضافة إلى تهيئة جميع الظروف والعوامل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وفي أجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع.

وأوضحت الوزارة، أنها استعدت مبكراً لموسم الحج، من خلال بناء الخطط وإعداد البرامج، وحشد كافة الطاقات البشرية والمادية، وتجهيز المُعدَّات والآليات، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمات البلدية في مناطق وجود الحجاج والزوار في كلّ من (مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، المدينة المنورة)، بأفضل ما يمكن تقديمه.

ولفتت الوزارة، إلى أن هذه الاستعدادات من شأنها إنجاز المهام المتمثلة في: المحافظة على النظافة العامة، مكافحة الحشرات الضارة، مراقبة الأسواق والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وتنظيم المباسط والبرادات الموسمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتشغيل والصيانة للمرافق البلدية من أنفاق وجسور وطرق وإنارة ودورات مياه وحدائق ومسطحات خضراء ومواقف حجز السيارات.

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وأضافت الوزارة، أنه من بين المهام التي تقوم بها أيضًا، تنظيم ومراقبة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة، والإشراف على تشغيل المسالخ بمكة المكرمة، وتقديم خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، إضافة إلى مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وحمايتها، وتنفيذ الخطط المشتركة مع الجهات المختلفة وفقاً للمهام والواجبات المحددة في خطة الطوارئ العامة.

وإلى جانب هذا، تقوم الوزارة أيضًا بالمشاركة في اللجان الدائمة المشتركة، مثل لجنة الكشف على مساكن الحجاج، ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط، ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات الحرم والطرق المؤدية إليه، ولجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر المقدسة وحرمها، ولجنة إزالة التعديات بمكة المكرمة، وكذلك تشارك الوزارة في اللجان الموسمية، مثل لجنة إدارة الحشود في ساحات ومنشأة الجمرات، ولجنة التفويج، ولجنة تشغيل قطار المشاعر المقدسة، ولجنة متابعة النقل الترددي، ولجنة متابعة النقل العام بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى العديد من اللجان الأخرى.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات البلدية، حيث تم تجنيد 23100 فرد يمثلون أمانة العاصمة المقدسة والشركات والمؤسسات العاملة معها، والمراقبين المؤقتين وأفراد الكشافة وفقاً لمهام وخطط وبرامج الوزارة، موضحة أن أمانة العاصمة المقدسة أعدت خطة عمل لنطاق كل بلدية فرعية، حيث تم تجنيد 13235 كادرًا ما بين فني وصحي وإداري وعامل، للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، منهم 7222 عامل نظافة بالمشاعر المقدسة، و6013 عامل نظافة بأحياء مكة المكرمة، تدعمهم 672 معدة ما بين ثقيلة ومتوسطة ووسائل نقل.