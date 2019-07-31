مؤشر جودة الهواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة

توقعات الطقس
- العظمى 42 °
- الصغرى 32 °
مؤشر جودة الهواء
- 8 CO
- 14 NO2
- 29 03
- 27 So2
- 18 PM10
- صحي
المدينة المنورة
توقعات الطقس
- العظمى 41 °
- الصغرى 32 °
مؤشر جودة الهواء
- 13 CO
- 18 No2
- 35 03
- 6 SO2
- 12 PM10
- صحي
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