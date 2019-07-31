تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بـ10 لغات

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تقديم كل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج بيت الله الحرام بـ10 لغات. ويأتي ذلك، ضمن الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في كل إداراتها ومنسوبيها، لقاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم حج 1440، وسعيهم إلى التواصل بأفضل طريقة، لتمكينهم من أداء مناسكهم بأسهل طريقة ممكنة. وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الإدارات المعنية تبذل أقصى جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، خلال وجودهم على مدار الساعة.



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