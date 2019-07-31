خادم الحرمين يتلقى اتصال من الرئيس التركي للتعزية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد - رحمه الله -.
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