السعودية اليوم / الأمم المتحدة :إصابة حالة جديدة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية



الأمم المتحدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

أكّد منسّق الاستجابة لطوارئ الإيبولا ديفيد غريسلي ومسؤول منظّمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ الدكتور إبراهيما سوسي إصابة حالة جديدة ثانية بفيروس الإيبولا في مدينة غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية, مشيرين إلى أنهما يعملان بعزم لحشد جميع جوانب الاستجابة لوقف أي انتشار إضافي للإيبولا في المدينة.

وأفاد البيان الصحفي المشترك الذي نشره غريسلي والدكتور سوسي اليوم أنه لا توجد أدلة حتى الآن على أنّ هذه الحالة الثانية لها أي صلة بالحالة المؤكّدة السابقة، مشيراً إلى أنّ المصاب في الحالة الثانية هو عامل منجم حضر من مقاطعة إيتوري وقد أُعلنت وفاته اليوم.

وأشار البيان إلى أنّ هناك تكثيفاً للمراقبة في جميع نقاط الدخول والخروج في المنطقة، مشدّداً على أنه رغم حدوث تقدم كبير لمكافحة انتشار فيروس الإيبولا إلا أنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل المزيد حتى لا تظهر أي حالات أخرى.

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22:52ت م

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