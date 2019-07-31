حج / سمو أمير منطقة القصيم يقف على الجهود المبذولة بمدينة الحجاج لخدمة ضيوف الرحمن



بريدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم على مختلف الأعمال الخدمية والتسهيلات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية المشاركة بمدينة حجاج البر الواقعة على طريق القصيم الرياض السريع جنوب مدينة بريدة ، لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولى عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا , لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة.

واطلع سموه عن كثب على سير العمل في مدينة حجاج البر لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى مدينة الحجاج في طريقهم إلى المشاعر المقدسة ، وتعرف خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية المتواجدة في المدينة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن ما يقدم من خدمات للحجاج تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة ، التي تؤكد بشكل متواصل على تقديم أرقى الخدمات التي يتطلبها موسم الحج بشكل عام ، منوهاً بالدور الكبير الذي تضطلع به القيادة الحكيمة لتقديم التسهيلات لضيوف الرحمن في كل عام.

وأوضح سموه أن ما يقدم لضيوف الرحمن من خدمات هو واجب علينا جميعاً ونفتخر به، مشيداً بجهود العاملين بالقطاعات الحكومية المكلفين بالعمل بمدينة الحجاج وتناغمهم مع بعض وما يقدمونه من جهود ملموسة ومثالية.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن مدينة الحجاج في منطقة القصيم استقبلت نحو ثلاثة آلاف حاج ، باشر قطاع الصحة فيها علاج أكثر من 120 حالة ، إذ أن هذه الجهود المقدمة تعطي دلالة قاطعة على أهمية وجود المدينة التي فيها جميع القطاعات مسخرة لخدمة ضيوف الرحمن ، لافتاً الانتباه إلى أن ما يقدم فيها هو ترجمة لكل توجهات القيادة وتوجيهاتها لخدمة الحجاج.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح البرادي ، وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي ، والمشرف على مدينة الحجاج أحمد الزميع ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، ومديرو القطاعات الحكومية المشاركة.

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22:51ت م

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