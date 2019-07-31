شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين تواصل تفعيل مبادرة ” إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:17 مساءً, 31 يوليو 2019 م المناطق - واس تواصل إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع إدارتي العلاقات العامة واللغات والترجمة تفعيل مبادرة ” إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية ” التي تتناول تعريف حجاج بيت الله الحرام بخدمات وجهود الدولة – حفظها الله – في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة 2030, من خلال استعراض أبرز الخدمات والمناشط والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.

وتم استقبال عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية والنيجيرية وإثرائهم بهذه المبادرة, وتعريفهم على مكتبة المسجد الحرام والأقسام التي تحتويها بالإضافة إلى إطلاعهم على مشاريع التوسعة السعودية الثالثة وأخذهم في جولة على معارض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرض ماء زمزم المبارك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين تواصل تفعيل مبادرة ” إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.