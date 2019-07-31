اللواء اليحيى: نتابع عمل المنافذ ميدانيًّا عبر كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصال اللاسلكية

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

أكد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن الجوازات تسعى لاستخدام التقنية وتوظيفها لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة في وقت قياسي وجودة عالية من الخدمة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب تفقده اليوم سير عمل الجوازات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار: “إننا نتابع إلى جانب عملنا الميداني وعبر كاميرات المراقبة الخاصة وأجهزة الاتصال اللاسلكي المؤمنة في كل منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية أداء وإنتاجية عمل العاملين فيها بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وتقييمها باستمرار”، مشيراً إلى أن الجوازات تسعى إلى ابتكار التقنية التي تسهم في جودة الخدمات المقدمة ونجاح تنفيذ الخطط .

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وبين المدير العام للجوازات أن الجوازات تتيح من خلال التقنية أيضاً تقييم مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ ومعرفة مستوى الرضا لدى المستفيدين، مؤكداً سعي الجوازات لتحقيق رضا ضيوف الرحمن الذين يأتون من كل فج حاملين معهم أمانيهم بأن يجدوا أفضل مما سمعوا أو شاهدوا، منوهاً بتوجيهات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذين يوليهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – جل رعايتهم في ظل متابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وأشار إلى أن الاتصال مع الحاج والتحدث معه بلغته لدى وصوله إلى المملكة يمثّل أحد أهم أدوات التواصل لتقديم الخدمة والتعبير عن مستوى الرضا حولها بشكل مباشر، موضحاً أن موظفي الجوازات في المنافذ يتقنون أكثر من 13 لغة خلاف اللغة الإنجليزية التي تعدّ الرسمية بعد اللغة العربية، لافتاً النظر إلى أن إدارة الجوازات تقدم المحفزات لكل من يتقن لغة غير العربية من موظفيها وتساعده على تطوير مهاراته.

وعن عمل المرأة السعودية في إدارة الجوازات نوه اللواء اليحيى بدورهن، مبيناً أن المرأة السعودية متميزة في العمل وهي موجودة فعلاً في العمل الأمني منذ القدم وطاقة لا بد من الاستفادة منها، موضحاً أن موظفات الجوازات جرى تدريبهن وتعليمهن وتأهيلهن بالشكل اللائق والمطلوب وهي خطوة تجسد ثقة الدولة بقدرات المرأة السعودية.



وقال: “إن عدد القادمين لأداء فريضة الحج عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار قد تجاوز منذ تاريخ افتتاحه في شهر ذو القعدة (17500) حاج وحاجة قدموا من مختلف الدول المجاورة، مشيراً إلى أن المدينة استقبلت اليوم أكثر من حافلة تحمل حجاج تم إنهاء جميع إجراءاتهم وسط منظومة خدمات عالية الدقة، وذكر في ختام تصريحه أن من التسهيلات التي توليها القيادة اهتمامها في تسجيل الخصائص الحيوية للحاج التي تكفيه في حال ضياع جوازه أو سرقته عناء الانتظار بحيث يتم استخراج وثيقة سفر له دون حاجته للانتظار أو مراجعة جهة ما.

وكان المدير العام للجوازات قد وقف اليوم على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابع لمنطقة تبوك، حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني ومدير جوازات منفذ حالة عمار المقدم موسى بن محمد البلوي.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم إلى المملكة من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم، كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة)، إلى جانب أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية، كما حث اللواء اليحيى في نهاية الجولة جميع العاملين بالمنفذ على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن.

رافق المدير العام للجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور بن مرزوق الدوسري.