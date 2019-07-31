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هل يمكن التسجيل في نظامي ساعد وجدارة في آنٍ واحد؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يمكن التسجيل في نظامي ساعد وجدارة في آنٍ واحد.
وقالت الوزارة ردًّا على سؤال أحد المواطنين، في هذا الشأن: “النظام لا يقبل التسجيل معًا في ساعد وجدارة؛ لابد من حذف واحد منها”.
وأضافت في سياق آخر، أنه لابد من التأكد من إرفاق المؤهل بالحجم المطلوب في نظام ساعد.
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