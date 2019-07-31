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تصادم 5 مركبات في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
شهد طريق نفق مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف باتجاه المطار، والذي يقع على امتداد طريق وادي وج “المسيال”، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين خمس مركبات، دون إصابات؛ بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها النفق منذ عدة أيام.
وتسببت أعمال الصيانة التي تقوم بها أمانة الطائف على امتداد نفق مستشفى الأمير منصور العسكري، وهي عبارة عن طلاء جدار النفق بالألوان “البوية”، في وقوع عدد من الحوادث، إضافة إلى ازدحام الطريق بالمركبات.
وفي سياق متصل شهد الطريق حادثًا آخر منفصلًا قبل الوصول إلى النفق بين مركبتين دون وقوع أي إصابات بعد توقف المركبات عن الحركة بسبب ازدحام المركبات واصطفافها لمسافات طويلة.
وجدد عدد من مرتادي الطريق مطالباتهم للجهات ذات العلاقة بإيقاف عمل صيانة نفق مستشفى الأمير منصور العسكري إلى وقت آخر، أو اختيار التوقيت المناسب وإزالة الحواجز البلاستيكية وفتح الطريق في المسارين، للعابرين.
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