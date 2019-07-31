الرحلة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمة من مطار كولومبوس أوهايو بعد غياب 22 عاما، وعلى متنها 168 مسافرا قدموا لأداء فريضة الحج لهذا العام.



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