مبادرة للعناية بنفسيات الأيتام وطلاب المدارس والجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام يعتزم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إطلاق مبادرة العناية بالصحة النفسية لطلاب المدارس والجامعات والأيتام ضمن عدد من المبادرات، وذلك بالتعاون مع وزارات التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية. وقال استشاري الطب النفسي، المشرف على المركز، الدكتور عبدالحميد الحبيب لـ«مكة» إن تغيير مسمى المركز من «اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية» بقرار مجلس الوزراء أمس الأول سيمكنه من استمرار برامجه الوقائية والخدمية وتقديم الاستشارات، وإطلاق مبادرات وطنية جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة للمواطن. مبادرات يعتزم المركز إطلاقها العناية بالصحة النفسية للسجناء

مؤشر وطني للصحة النفسية وقياسه بالمعايير العالمية المقبولة

دعم البحوث والدراسات النفسية المعززة للصحة النفسية



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