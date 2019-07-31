منصة ابتكار لتحفيز وتطوير موظفي العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق منصة الابتكار، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزا لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في ستة مجالات، هي تطوير قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.

Advertisements

وتستهدف الوزارة مستقبلا فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها، مثال على ذلك تحسين بيئة العمل، والتعاملات الالكترونية، والتقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات.

وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي.

أهداف منصة الابتكار:

مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير

حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها

توحيد آلية متابعة المقترحات

تحفيز الابتكار في الوزارة

تستقبل الأفكار الابتكارية في 6 مجالات: