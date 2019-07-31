تعليم مكة يختتم «إجازتي 4 » بمجتمع حيوي في 28 ناديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

اختتمت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس الأول برامج الأندية الموسمية وأندية الحي الصيفية مشروع «إجازتي 4»، والتي شملت تفعيل 28 ناديا للحي، ونادي الحي التطوعي.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي أن برنامج «إجازتي 4» لهذا العام حقق المجتمع الحيوي، وشمل فعاليات وأنشطة ترفيهية وفقا لأربعة اتجاهات تنموية رئيسة ممثلة في الترفيه، التدريب والتقنية، التطوع، السياحة.

Advertisements

ولفتت إلى أن البرنامج جاء بأساليب جاذبة ومشوقة راعت ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، بما يعزز بناء الشخصية الاجتماعية المتوازنة، ويسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم.

من جانبها أفادت مديرة نشاط الطالبات جميلة القليطي، بأن البرنامج حقق الأهداف المنشودة، لافتة إلى أن عدد المسجلات في الأندية بلغ 28552 مسجلة، والمترددات 85150، والبرامج 3042 برنامجا، ونفذت 140 مبادرة، و130 شراكة مجتمعية.

وبينت أن أندية الحي والأندية الموسمية تهدف إلى تعزيز ثقافة التدريب والتقنية، وإتاحة الفرصة للأسرة والمجتمع لتعزيز مشاركتهما في الفعاليات الصيفية وترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلبة بإكسابهم المهارات والمعارف والسلوك، ليكونوا أصحاب شخصيات مستقلة تتسم بروح المبادرة والمثابرة والقيادة.