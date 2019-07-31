5 قنوات للتواصل عبر الواتس اب بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف دشن وكيل جامعة الطائف المكلف الدكتور تركي الثبيتي أمس خمس قنوات تواصل جديدة للجامعة مع المستفيدين من خدماتها، عبر خدمة (واتس اب للأعمال). ووجهت جامعة الطائف قنوات التواصل الجديدة لخدمة المستفيدين من خدمات عمادات القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إضافة إلى الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين. وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي أن إطلاق قنوات التواصل عبر خدمة (واتس اب للأعمال) تأتي ضمن مبادرات الجامعة التطويرية وجهودها المبذولة لتحسين جميع خدماتها الموجهة لمنسوبيها وطلابها وأفراد المجتمع.



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