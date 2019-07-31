منع التكييف وتقديم الأطعمة في غرف المدخنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

فيما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا يقضي باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، وضعت الوزارة 12 معيارا للمكان المخصص للتدخين داخل أسوار العمل أو المنشأة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة إنه حرصا منها على حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة، أصدر القرار الوزاري رقم 149516 وتاريخ 1440/8/9هـ، والذي يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل تعزيزا لمفهوم جاذبية العمل، مشددة على التزام المنشأة بتطبيق المعايير المحددة.

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وذكرت أنه تقع على صاحب العمل مسؤولية توفير بيئة عمل سليمة وصحية، وفي حال عدم التزام المنشأة أو العاملين فيها بقرار حظر التدخين في أماكن العمل فإنه سيجري تطبيق المخالفات الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد لديها، وتحديدا تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت أن الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، والذي أعد بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يهدف إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه في أماكن العمل.

معايير المساحة المخصصة للمدخنين

أن تبعد عن المكاتب بمسافة 15 مترا، وأن تكون في الهواء الطلق.

أن تكون مفتوحة من الجوانب، أي بدون حواجز.

أن تكون مغطاة بسقف من الأعلى لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

ألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين بمعدل 1.4 م2 لكل شخص.

منع تقديم أي مشروبات أو أطعمة للمدخنين.

منع توفير وسائل الترفيه كالتلفاز أو شاشات العرض والتكييف.

عدم توفير مقاعد للجلوس إلا في حالة وجود ذوي الإعاقة والإشارة إليها.

توفير وسائل مكافحة الحرائق بها مثل طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار.

توفير صناديق عقائب السجائر وتنظيفها بشكل دوري.

مراعاة أن تكون تغطية الأرضية غير قابلة للاشتعال وقابلة للتنظيف بسهولة.

عدم توفير أي خدمات يحتاجها غير المدخنين مثل الهاتف، الفاكس، الطابعة وغيرها.

وضع لوحات تنبيهية حسب التصاميم والعبارات المتاحة في الموقع الالكتروني للجنة.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل.

الإعلان في مكان ظاهر في المنشأة عن التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعاملين.

إلزام العاملين باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق.

عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة

والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها داخل المنشأة.

عدم إعلان صاحب العمل التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة.

عدم التزام العامل باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة أو عدم المحافظة عليها.

عدم التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق.

الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد في أماكن العمل.

وسائل النقل العامة في أماكن العمل.

أماكن الطعام والشراب والمواد الغذائية في أماكن العمل.

المصاعد ودورات المياه في أماكن العمل.

ضمن مسافة 8 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الزوار والعاملين.

الأماكن المخصصة للعمل من مكاتب وقاعات ومصانع ومستودعات وممرات مؤدية لأماكن العمل وما إلى ذلك.

المنشآت التعليمية والصحية والتدريبية والاجتماعية والخيرية وما إلى ذلك بكافة مرافقها.

منشآت إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعها بكافة المرافق.

طرق تعاطي التبغ ومشتقاته: