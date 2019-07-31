استحداث 37 محطة للجيل الخامس بمركزية الحرم والمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة خدمة الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك باستحداث 37 محطة موزعة على المنطقة المركزية والمشاعر، إضافة إلى تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «حج ذكي»، والتي تستهدف تقديم خدمات مبتكرة لحجاج بيت الله الحرام من خلال عدد من التطبيقات والمنصات التي تقدم خدمات رقمية وتوعوية.

وعبر الفيصل عن سعادته بتدشين هذه المنظومة التقنية، لافتا إلى أن مثل هذه الخدمات تساهم في تيسير رحلة ضيوف الرحمن.

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وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة تقريرا مفصلا تضمن استعدادات الوزارة والبرامج المستحدثة لموسم حج العام الحالي، وفي مقدمتها ما قامت به الوزارة ممثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات من تعزيزات للشبكة وتجهيزات تقنية وبشرية لاستيعاب أفواج الحجيج التي تتوافد على المشاعر المقدسة، إضافة إلى استعراض الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتقنية.

وأشار السواحة إلى أن شبكة الجيل الخامس ستعمل مع شبكات الجيل الرابع على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة، والتي ستسهم بدورها في إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مبينا أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمتزامنة مع جهود القطاعات الحكومية والخاصة كافة ذات الصلة، والتي تأتي جميعها بهدف تقديم أفضل الوسائل التي من شأنها أن تيسر لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم.

مبادرة حج ذكي