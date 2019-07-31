7 محطات أمنية لتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
شددت قوات أمن الحج على أن نقاط المنع في مكة المكرمة جهزت بالقوات البشرية والآليات، وستبدأ أعمالها من بداية ذي الحجة من خلال إعداد طوق أمني محكم بمشاركة مع الدوريات الأمنية على مكة المكرمة من الداخل في الجهات كافة لتطبيق الأنظمة ومنع دخول مخالفي نظام الحج وتقديمهم للجهات المختصة.
وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز آل مسعد أن قيادة دوريات الأمن التي استحدثت هذا العام ستسهم في تحقيق الأمن وتقديم الخدمات الإنسانية ومساعدة الحجاج منذ وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إلى جانب منع الجريمة قبل وقوعها ومتابعة وضبط الجناة بعد وقوع الجريمة.
وأوضح آل مسعد خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقادة قوات أمن الحج المنعقد أمس في مقر الأمن العام بمنى أن قيادة دوريات الأمن استحدثت بموافقة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتوجيه من قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد الحربي، مشيرا إلى أن هذه القيادة تندرج ضمنها 8 قيادات، منها خمس قيادات عملت في الأعوام الماضية ضمن خطط أخرى، واستحدثت 3 قيادات لزيادة وفعالية الخطط الأمنية ولضمان إخراجها بالشكل الصحيح.
وبين أن القيادات الخمس التي كانت تعمل في السابق تتمثل في خطط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ونقاط المنع الموسمية على مداخل مكة والطائف، مبينا أن ما استحدث هذا العام يتمثل في قوة المهام والواجبات الخاصة لدعم خطط دوريات الأمن ودعم الخطط الأخرى من قيادات الحج وفقا لمتطلبات الموقف علاوة على قوة خاصة لمنع مخالفات التسول وخلافه في المشاعر المقدسة.
من جهته أفاد قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي أن مهام القوة تتمثل في متابعة الأمن والقضايا الجنائية وتقديم الجناة إلى الجهات المختصة، مبينا أن محاور مهام القوة تتمركز حول قيادة قوة أمن المحطات للإشراف على توزيع وتفويج الحجاج عبر المحطات في المنطقة المركزية بشكل كامل والبالغ عددها 7 محطات مدعومة بالضباط والأفراد والآليات وتعمل على تفكيك الحشود المتجهة منها إلى المسجد الحرام والعكس على مدار الساعة، إلى جانب وجود لجان موسمية ودائمة تعمل مع الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك وجود لجنة الظواهر السلبية التي تنطوي تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة للعمل على متابعة الظواهر السلبية وتجفيفها في المنطقة المركزية وتقديم المخالفين للجهات المختصة، علاوة على تنظيم القوة للحشود والكتل البشرية المتجهة إلى الحرم المكي الشريف عبر ممري المسيال والهجرة، وكذلك متابعة النواحي الأمنية والمرورية في ميقات السيدة عائشة بالتنعيم على مدار الساعة.
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