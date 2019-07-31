القيادة تهنئ سويسرا وبنين بذكرى اليوم الوطني والاستقلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.

من جهة ثانية، هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية بنين باتريس تالون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.