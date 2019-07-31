السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس فيما يحرص عدد من الحجاج على زيارة جبل أحد الذي له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، يقبل قاصدو بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزائرين على شرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم لمناسكهم، شاكرين الله عز وجل على ما تفضل به عليهم من نعم كثيرة، وتوفر الخدمات المتكاملة التي يحتاجون إليها داخل المسجد الحرام، ومنها حافظات ماء زمزم المنتشرة في جميع ساحات المسجد الحرام وأروقته وأدواره.



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