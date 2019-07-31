5 مراحل لمنظومة تفويج الحجاج والالتزام بالأوقات والمسارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار وزير الحج والعمرة للعمليات والطوارئ رئيس وحدة التفويج اللواء الدكتور محمد القرني مكانة التفويج كركيزة من ركائز نجاح منظومة الحج، مشيرا إلى تسييره عبر منظومة شاملة تستهدف تفويج الحجاج وفق 5 مراحل تبدأ بالقدوم وتمر بالتفويج من مقار سكن الحجاج بمكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم ثم رحلة المشاعر وصولا إلى مرحلة المغادرة.

ونوه خلال اللقاء السنوي لبرنامج تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات والتطويف المركزي لرؤساء وأعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية ومكاتب شؤون الحجاج، بأهمية الالتزام بالأوقات والمسارات المحددة لضمان سلامة الحجاج ومراعاة التوقيتات المرحلية للانتقال من مزدلفة إلى منى وتفويج الحجاج إلى مخيماتهم ومنها إلى منشأة الجمرات لتأدية شعيرة الرمي.

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وركز اللقاء على توضيح مراحل خطط حركة التفويج في المشاعر المقدسة. كما عملت قيادات أمن قوات أمن الحج على شرح خطة التفويج وحركة المشاة في مشعر منى، وتوضيح الأماكن التي تتطلب عناية أكبر في التفويج، مشددين على أهمية الالتزام بجداول التفويج وإرشاد الحجاج بضرورة الالتزام بالمسارات مع تكثيف الإدلال على التقاطعات والطرق لإرشاد الحجاج.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عبدالرحمن ماريه أهمية تنفيذ الخطط التي جرى الإعداد لها منذ نهاية الموسم الماضي من قبل المؤسسة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وانتقالهم من مرحلة إلى أخرى بكل سهولة ويسر.

وشدد ماريه على دور مكاتب الخدمة الميدانية ومكاتب شؤون الحجاج في التطبيق الفعلي للخطط الميدانية والتقيد التام بالمواعيد الزمانية والمكانية التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل التفويج من خلال التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها الجميع، مشيدا بالجهود العظيمة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لإنجاح أعمال الحج وتذليل كل السبل لراحة وأمن الحجيج. وأثنى على دور مكاتب الخدمة الميدانية والجهات كافة ذات العلاقة في إنجاح الحج وتسيير أفواج الحجاج حسب التوقيتات المرسومة.