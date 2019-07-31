مبادرات مبتكرة تنتظر حجاج الداخل بالمخيمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تنفذ خلال موسم حج هذا العام مبادرات خدمية مبتكرة في مخيمات حجاج الداخل من بينها مبادرة «مخيم الحج الأخضر»، لتوفير بيئة حج آمنة في المشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني خلال تفقده أمس مقرات مخيمات حجاج الداخل في مشعر منى أن المبادرات المبتكرة التي تنفذ خلال حج هذا العام تشمل استخدام مكيفات الفريون و»الإسبيلت» لتبريد الخيام والممرات لتوفير الجو الملائم وغيرها من مستجدات خدمية.

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وأفاد بأنه جرى خلال الجولة الوقوف على المشروعات الكبرى المنفذة في هذا الموسم في مشعر منى لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم، والاطلاع على الخطط والبرامج المعدة لهم والمتعلقة بخدماتهم، والعمل على تكريس هذه الخدمات وإنجاحها وتفعيلها، وذلك في ظل ما تشهده مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية كبرى للتأكد من استعدادات هذه المخيمات، والاطمئنان على جاهزيتها لتنفيذ بنود خطة الحج العامة، وكذلك خطط الطوارئ ولجميع الاشتراطات والشروط الوقائية والمقاييس والمواصفات، ولتأكيد الاهتمام بتطبيق تعليمات وشروط السلامة في المواقع، وتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر، والهادفة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وأكد أن الجولة تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية العاملة في شؤون الحج، والتي حشدت جميع طاقاتها وسخرت إمكاناتها وجهودها من منطلق مسؤوليتها لتعمل كفريق واحد في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وفي كل ما من شأنه التسهيل عليهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وأمان.

يشار إلى أنه رافق الحقباني خلال الجولة مدير إدارة شؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة فائز البركاتي، ومدير إدارة مشروع إسكان الحجاج بمنى التابع لصندوق الاستثمارات العامة المهندس فهد الشريف.

المبادرات الجديدة: