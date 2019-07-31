35 طنا مواد غذائية فاسدة بصحبة حجاج في المنافذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 35 طنا و3519 لترا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الأسبوع الماضي ضمن أعمال التفتيش المكثفة على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية التي يوجد بها مفتشو الهيئة.

وفسح مفتشو الهيئة 7015 صنفا غذائيا ودوائيا وطبيا عبر المنافذ، فيما جرى استدعاء ورفض 575 صنفا، بسبب وجود كميات تجارية أو أدوية خاضعة للرقابة أو مواد مجهولة المصدر ولا توجد لها بطاقة غذائية أو منتهية الصلاحية.

ويتواجد مفتشو الهيئة منذ منتصف ذو القعدة الحالي في الشحن الجوي وصالتي الحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى منافذ البطحاء، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والوديعة.

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كما يتواجد مفتشو الهيئة في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة للتفتيش على وسائل نقل المواد الغذائية بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، إذ كشف على 6875 وسيلة نقل نتج عنها ضبط وإتلاف 6525.5 كجم و145 لترا من المواد الغذائية الفاسدة، وإحالة 6 سيارات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، إضافة إلى مخالفة 45 سيارة لعدم التزامها باشتراطات النقل وفق لائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء.

مضبوطات الهيئة خلال الفترة من 16 إلى 23 ذي القعدة

في نطاق المدينة المنورة

إغلاق منشأة غذائية

إتلاف 149 كجم من الأغذية

مصادرة 33 قطعة أوان

تحرير 255 مخالفة صحية وفنية في 237 منشأة غذائية

في نطاق العاصمة المقدسة