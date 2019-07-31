ترتيبات لاستقبال أولى دفعات أسر شهداء ومصابي حادثة نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لاستقبال 350 حاجا كأولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام، والذين يبدأ وصولهم غرة ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتتضمن هذه الدفعة عددا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وأفريقيا، وسيكون في استقبالهم وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبدالرحمن التويجري، وعدد من رؤساء اللجان العاملة في البرنامج.
وتعمل اللجان كافة في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة استراتيجية اعتمدها وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بما يضمن توفير كل الخدمات وأرقاها للمستضافين، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.
عن البرنامج:
- 6 آلاف حاج وحاجة للموسم الحالي
- 53,747 حاجا استضافهم خلال 23 عاما
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