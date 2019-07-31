وصول 1.2 مليون حاج من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل 1,249,951 حاجا من الخارج لأداء المناسك عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى أمس الأول، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين لحج هذا العام بزيادة 108,819 حاجا عن القادمين بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10%.

قدوم الحجاج