«ملكية الجبيل» تطور مهارات الطلاب في المقابلات الشخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الجبيل الصناعية

نفذت الهيئة الملكية في الجبيل، ممثلة بقطاع الموارد البشرية، أمس ورشة عمل في مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية لتطوير مهارات طلاب التدريب التعاوني بمختلف إدارات الهيئة.

وأوضح رئيس قسم تطوير القوى العاملة مالك الغامدي أن تقديم هذه الورشة يأتي لتهيئة طلاب التدريب التعاوني لسوق العمل من خلال التعرف على أهم العوامل التي تساعد في إعداد السيرة الذاتية للباحثين عن العمل إضافة إلى المهارات الأساسية التي تساعد في اجتياز المقابلة الشخصية.