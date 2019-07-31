ورشة تناقش تأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان

ناقشت ورشة عمل أمس بعنوان «الإسكان التنموي بمنطقة جازان» تأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة جازان، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي، ورئيس الغرفة خالد الصايغ، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد العطاس، وعدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة.

وقدم مدير عام فرع وزارة الإسكان شرحا عن الإسكان التنموي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019، وآلية الشراء المباشر للوحدات السكنية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في المساهمة بنجاح المبادرة وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة عبر تأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة جازان وفي مختلف مناطق المملكة.

بدوره أشاد رئيس غرفة جازان بما تقدمه وزارة الإسكان من إسهامات كبيرة في تأمين السكن لمختلف الشرائح بالمجتمع خاصة الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي، منوها بأهمية القطاع الخاص ودوره في الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية لتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين.