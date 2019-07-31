دورة عن أساسيات الرعاية التنفسية بجامعة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة تدريبية بعنوان «أساسيات الرعاية التنفسية والتنفس الصناعي»، التي تعد الأولى على مستوى الجامعة، واستهدفت طلاب وطالبات القطاع الصحي والممارسين الصحيين.

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وأوضح أخصائي الرعاية التنفسية والمدرب الإكلينيكي بمركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية عبدالرحمن السويد أن الدورة تطرقت إلى محاور عدة، مبينا أن مثل هذه الدورات تسعى لإطلاع الحضور على آخر مستجدات الرعاية التنفسية، ونشر الوعي المعرفي بين الممارسين الصحيين والطلبة لتقليل الأخطاء الطبية، وتبادل الخبرات من خلال النقاشات والحوارات المتبادلة.

يذكر أن مركز المحاكاة وتنمية المهارات يعقد وباستمرار عددا من الدورات لرفع المستوى المعرفي والمهاري للممارسين الصحيين والطلاب، بما يشكل دعما للتعليم الطبي والدور الريادي للتعليم بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة.

من محاور الدورة: