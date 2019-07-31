«المظالم» يتيح الاطلاع على أحكام الاستئناف الإدارية الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أتاح ديوان المظالم خدمة الاطلاع وطباعة نسخة إعلام الحكم الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية الكترونيا من خلال نظام «معين»، على غرار المحاكم الإدارية بالديوان، وذلك توفيرا للوقت والجهد، بحيث يمكن لأطراف الدعوى الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الخاص بقضيتهم بشكل الكتروني.
وفيما تجيء الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة الكترونيا في محاكم الاستئناف الإدارية بالديوان، إلى جانب إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي وفتح المحاضر وحفظها، يمكن للمستفيد أيضا استخراج نسخة ورقية لنسخة إعلام الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية.
وكان الديوان قد أتاح في وقت سابق إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الصادر من المحاكم الإدارية «الدرجة الأولى» بشكل الكتروني.
وتعد هذه الخدمة إحدى الحلقات المتواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها الديوان لتطوير منظومة القضاء الإداري، استكمالا لما رسمته الخطة الاستراتيجية للديوان 2020.
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