متسوقون متخفون للتحقق من جودة خدمات الحجاج بـ31 موقعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» اعتبارا من 3 ذي الحجة المقبل عمليات القياس لرحلة (أداء الحج) لهذا العام في دورته الثانية، من خلال معايرة 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، مع مستوى رضاهم عنها.

ويستخدم المركز 3 أدوات قياس، من بينها متسوقون متخفون يتعقبون الخدمات المقدمة للحجاج في 31 موقعا للتحقق من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة لنشر 7500 استبيان للتواصل المباشر مع المستفيدين والحجاج للإجابة عن الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى استفادتهم من الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ومنصة وطني.

وأوضح المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس إبراهيم نياز أن منصة (وطني) الالكترونية المستحدثة أخيرا لقياس مستوى رضا الحجاج باللغة العربية و8 لغات أخرى، مشيرا إلى أن المركز يعتزم إرسال 15 مليون رسالة في 5 مراحل، هي: (مرحلة القدوم، ومرحلة عرفة ومزدلفة، ومرحلة منى، ومرحلة زيارة المدينة المنورة، والمرحلة الأخيرة المغادرة)، لتمكينهم من تقييم الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

وأبان أن عمليات قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعية إلى دعم كل ما يحقق راحة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم لفريضة الحج، كما تحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة مركز أداء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويهدف القياس إلى إصدار تقارير من واقع تقييم ضيوف المملكة من المستفيدين وحجاج بيت الله الحرام.

وأكد نياز أن قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة يهدف إلى إصدار تقارير من واقع تقييم ضيوف المملكة، ويتمحور حول مراحل أساسية، تشمل الحصول على تأشيرة أو تصريح للحج، سواء لحجاج الداخل أو الخارج، وتجربة السفر إلى مكة المكرمة والمغادرة منها، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة خلال أداء مناسك الحج، بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي والخدمات المساندة المقدمة في المدينة المنورة، وصولا إلى مغادرة حجاج الداخل والخارج مع انتهاء موسم الحج.

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وأضاف أن تلك المراحل الرئيسة يندرج من خلالها قياس الخدمات خلال موسم الحج في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، ويتبع المركز معايير محددة للقياس تستند على منهجية واضحة صممت وفق أفضل الممارسات العالمية.

3 أدوات لقياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم:

الاستبيانات الميدانية:

توزيع 7500 استبيان على الحجاج للإجابة عن الأسئلة المتعلقة برحلة الحج

المتسوق الخفي:

للتحقق الفعلي من واقع الخدمات بـ31 موقعا

منصة وطني