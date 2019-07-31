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نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن 3 مسؤولين أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي وخليفته المحتمل.
ووفقاً لما أوردته قناة "الحرة" اليوم (الأربعاء)، أفادت "إن بي سي نيوز"، بأن المسؤولين لم يدلوا بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته.
وكان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن.
وظهر حمزة في مقاطع فيديو دعائية لتنظيم القاعدة، وكان مع أبيه عندما انتقل إلى أفغانستان في العام 1996 ليعلن الحرب على الغرب.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 09:58 PM
3 مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى معلومات تملكها واشنطن
نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن 3 مسؤولين أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، ابن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي وخليفته المحتمل.
ووفقاً لما أوردته قناة "الحرة" اليوم (الأربعاء)، أفادت "إن بي سي نيوز"، بأن المسؤولين لم يدلوا بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته.
وكان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية قد أعلن في فبراير (شباط) الماضي عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن.
وظهر حمزة في مقاطع فيديو دعائية لتنظيم القاعدة، وكان مع أبيه عندما انتقل إلى أفغانستان في العام 1996 ليعلن الحرب على الغرب.
، أنباء عن مقتل حمزة بن لادن.. الخليفة المحتمل لأبيه ،
المصدر : الخليج 365
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