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محمد بن مسعود - الدمام - وصل مساء الأمس إلى دوسلدورف الألمانية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والذي اجتمع فور وصوله بمدرب الفريق خورخي ألميرون حتى ساعة متأخرة من الليل.
من جانب آخر وصل صباح اليوم الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب إلى معسكر بوابة الشرق، وذلك بعد الإجازة التي منحت له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.
على صعيد منفصل تغلب فريق الشباب على نظيره بادربورن الألماني بنتيجة 7-1 في مباراة ودية، سجل أهداف الشباب سيبا "هدفين" وهدف لكل من: إسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد، راكان الشملان.
الشباب يكسب ودية "بادربورن".. الرئيس وبلعمري يصلانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-31
وصل مساء الأمس إلى دوسلدورف الألمانية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والذي اجتمع فور وصوله بمدرب الفريق خورخي ألميرون حتى ساعة متأخرة من الليل.
من جانب آخر وصل صباح اليوم الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب إلى معسكر بوابة الشرق، وذلك بعد الإجازة التي منحت له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.
على صعيد منفصل تغلب فريق الشباب على نظيره بادربورن الألماني بنتيجة 7-1 في مباراة ودية، سجل أهداف الشباب سيبا "هدفين" وهدف لكل من: إسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد، راكان الشملان.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:06 PM
وصل مساء الأمس إلى دوسلدورف الألمانية خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والذي اجتمع فور وصوله بمدرب الفريق خورخي ألميرون حتى ساعة متأخرة من الليل.
من جانب آخر وصل صباح اليوم الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب إلى معسكر بوابة الشرق، وذلك بعد الإجازة التي منحت له بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.
على صعيد منفصل تغلب فريق الشباب على نظيره بادربورن الألماني بنتيجة 7-1 في مباراة ودية، سجل أهداف الشباب سيبا "هدفين" وهدف لكل من: إسبريا، جوانكا، عبدالله الحمدان، حسن القيد، راكان الشملان.
، الشباب يكسب ودية "بادربورن".. الرئيس وبلعمري يصلان ،
المصدر : الخليج 365
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